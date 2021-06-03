عناوين الصحف ليوم الخميس 3 حزيران 2021

الأخبار : الاستثمار في الردم... لبيع المرفأ
بيانات حرق الجسور: الحريري وباسيل يدفنان مبادرة بري
لبنان تحت الاحتلال المصرفيّ: متى يستفيق مجلس النواب؟
الديار : حرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط تحاصر مبادرة برّي وتطيح بالحلول
الراعي من بعبدا: لماذا لا تؤلف حكومة اقطاب كما فعل الرئيس شهاب؟
مصرف لبنان يوقف السحوبات على سعر 3900 للدولار بعد قرار مجلس الشورى
نداء الوطن : الاتصالات مستمرّة... وفكرة حكومة الأقطاب "بنت ساعتها"
الراعي "فعل ما بوسعه": "إقلعوا شَوْككُم بأيديكُم"
اللواء : لبنان بين الإنهيار والإنفجار.. وقرار مجلس الشورى يُشعل الوضع ليلاً!
فريق بعبدا يقحم الراعي في «المعمعمة».. ومطالبة غربية بتدخل الدول السبع لإبطال «القنبلة الموقوتة»
النهار : حرب الرئاستين تشعل آخر المراكب
الجمهورية : بلبلة مالية تواكب التصعيد
الإهانات تعدم الحكومة وتهشم الرئاسات
the daily star: BDL freezes dollar payments at LL3,900 rate
l'orient le jour : La BDL prend le pays de court en suspendant les retraits de « lollars » à 3 900 livres