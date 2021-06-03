عناوين الصحف ليوم الخميس 3 حزيران 2021

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الأخبار : الاستثمار في الردم... لبيع المرفأ

بيانات حرق الجسور: الحريري وباسيل يدفنان مبادرة بري



لبنان تحت الاحتلال المصرفيّ: متى يستفيق مجلس النواب؟







الديار : حرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط تحاصر مبادرة برّي وتطيح بالحلول

الراعي من بعبدا: لماذا لا تؤلف حكومة اقطاب كما فعل الرئيس شهاب؟

مصرف لبنان يوقف السحوبات على سعر 3900 للدولار بعد قرار مجلس الشورى

نداء الوطن : الاتصالات مستمرّة... وفكرة حكومة الأقطاب "بنت ساعتها"

الراعي "فعل ما بوسعه": "إقلعوا شَوْككُم بأيديكُم"

اللواء : لبنان بين الإنهيار والإنفجار.. وقرار مجلس الشورى يُشعل الوضع ليلاً!

فريق بعبدا يقحم الراعي في «المعمعمة».. ومطالبة غربية بتدخل الدول السبع لإبطال «القنبلة الموقوتة»





النهار : حرب الرئاستين تشعل آخر المراكب



الجمهورية : بلبلة مالية تواكب التصعيد

الإهانات تعدم الحكومة وتهشم الرئاسات



the daily star: BDL freezes dollar payments at LL3,900 rate



l'orient le jour : La BDL prend le pays de court en suspendant les retraits de « lollars » à 3 900 livres