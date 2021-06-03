أسرار الصحف ليوم الخميس 3 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي في فيينا واكب مفاوضات الملف النووي الإيراني إن الاتفاق النهائي قد أنجز للعودة الى الاتفاق الأصلي ويبقى عرض الاتفاق على القيادتين الإيرانية والأميركية والحصول على الضوء الأخضر للتوقيع في الجولة المقبلة التي ستهتم بشكليات إعلان الاتفاق.

خفايا

قالت مصادر سياسية إن السجال السياسيّ والإعلامي بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وتياريهما السياسيين يعني استهداف مبادرة رئيس مجلس النواب وإغلاق الباب أمامها، رغم التعهد الذي قدّمه الفريقان بمنحها أسبوعاً للوصول الى نتائج إيجابيّة.



نداء الوطن : خفايا

عُلِم ان وزير الاشغال بصدد تكليف أكبر الأعضاء سناً في لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس كريستيان شار بمهام رئيس ومدير عام المرفأ الى حين تعيين رئيس جديد للجنة.

أشار مرجع أمني سابق إلى أن الاخبار اليومية عن ضبط كميات من المواد المخدرة وإحباط تهريبها ليست سوى إجراءات وهمية لإرضاء بعض الدول المعنية بالملف.

اللواء : أسرار

لغز

تساءل مودعون عن العمل، إذا ما اضطروا لسحب بعض من ودائعهم بالعملات الصعبة، من المصارف، فهل يسحبونها على سعر 1507 ليرات!



غمز

طرح قرار وزاري تساؤلات حول السرعة في إنهاء ترتيبات العام الدراسي خلال هذا الشهر.



همس

ساد القلق خلال اجتماع بين مرجعين، وسط تكتم، على الرغم من أن الطبخة شاطت!

الجمهورية : أسرار

استحالة تجاوب

اختصر وسيطان حزبيان إجتماعهما مع شخصية سياسية بعدما لمسا استحالة تجاوبه مع مبادرة وقف تعطيل تأليف الحكومة.

خلافات بين أصحاب شركات التأمين ووزير

تسود خلافات بين أصحاب شركات التأمين وأحد الوزراء لرفع تعرفة البوليصة الإلزامية.

رسالة أخيرة للمسؤولين

نُقل عن سفير دولة عربية معنية بالشأن اللبناني قوله: رسالتنا الأخيرة للمسؤولين في لبنان تشكيل حكومة في أسرع وقت وإلّا فإن أمام لبنان سنوات طويلة من الآلام.