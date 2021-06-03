living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 3 حزيران 2021

3
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي في فيينا واكب مفاوضات الملف النووي الإيراني إن الاتفاق النهائي قد أنجز للعودة الى الاتفاق الأصلي ويبقى عرض الاتفاق على القيادتين الإيرانية والأميركية والحصول على الضوء الأخضر للتوقيع في الجولة المقبلة التي ستهتم بشكليات إعلان الاتفاق.

 

خفايا

قالت مصادر سياسية إن السجال السياسيّ والإعلامي بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وتياريهما السياسيين يعني استهداف مبادرة رئيس مجلس النواب وإغلاق الباب أمامها، رغم التعهد الذي قدّمه الفريقان بمنحها أسبوعاً للوصول الى نتائج إيجابيّة.

 

 

 


نداء الوطن : خفايا

عُلِم ان وزير الاشغال بصدد تكليف أكبر الأعضاء سناً في لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس كريستيان شار بمهام رئيس ومدير عام المرفأ الى حين تعيين رئيس جديد للجنة.

 

أشار مرجع أمني سابق إلى أن الاخبار اليومية عن ضبط كميات من المواد المخدرة وإحباط تهريبها ليست سوى إجراءات وهمية لإرضاء بعض الدول المعنية بالملف.

 

 

 

اللواء : أسرار

لغز
تساءل مودعون عن العمل، إذا ما اضطروا لسحب بعض من ودائعهم بالعملات الصعبة، من المصارف، فهل يسحبونها على سعر 1507 ليرات!


غمز
طرح قرار وزاري تساؤلات حول السرعة في إنهاء ترتيبات العام الدراسي خلال هذا الشهر.


همس
ساد القلق خلال اجتماع بين مرجعين، وسط تكتم، على الرغم من أن الطبخة شاطت!

 

 

 

الجمهورية : أسرار

استحالة تجاوب

اختصر وسيطان حزبيان إجتماعهما مع شخصية سياسية بعدما لمسا استحالة تجاوبه مع مبادرة وقف تعطيل تأليف الحكومة.

 

خلافات بين أصحاب شركات التأمين ووزير

تسود خلافات بين أصحاب شركات التأمين وأحد الوزراء لرفع تعرفة البوليصة الإلزامية.

 

رسالة أخيرة للمسؤولين

نُقل عن سفير دولة عربية معنية بالشأن اللبناني قوله: رسالتنا الأخيرة للمسؤولين في لبنان تشكيل حكومة في أسرع وقت وإلّا فإن أمام لبنان سنوات طويلة من الآلام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout