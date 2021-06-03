نداء الوطن : حكومة الأقطاب "بنت ساعتها"

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نداء الوطن : عن فكرة تشكيل "حكومة أقطاب" التي طرحها الراعي في تصريحه من قصر بعبدا، فجزمت مصادر مواكبة لمسعى البطريرك الماروني أنها كانت فكرة "بنت ساعتها"، ولم يجرِ الإعداد مسبقاً لهذا الطرح، إنما جاء كلام البطريرك بهذا الخصوص على سبيل محاولات التفكير في السبل الآيلة للخروج من الأزمة واجتراح الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل الحكومة، لا سيما وأنّ البطريرك لاحظ خلال لقاء بعبدا أنّ "الآفاق مسدودة" فذكّر بحكومة الأقطاب إبان ولاية الرئيس فؤاد شهاب، من باب الإضاءة على النماذج التي سبق أن تم اعتمادها في لبنان لمواجهة الأزمات، مؤكدةً أنها "فكرة عابرة ولن يحوّلها البطريرك إلى مبادرة ولن يسعى إلى تسويقها لدى الأفرقاء السياسيين".