منسق التيار في المانيا زار مع وفد من التيار في برلين بزيارة مقر السفارة السورية

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قام منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي مع وفد من التيار في برلين بزيارة مقر السفارة السورية في المانيا وتم اللقاء مع سعادة القائم بالأعمال الدكتور عبد الكريم خوندي وسلمه المنسق رسالة تهنئة بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس بشار حافظ الأسد لولاية جديدة مهنئا الحكومة والشعب السوري وتمنى المنسق كل التوفيق والأزدهار وإعادة اعمار سوريا كما قدم المنسق التهاني للدكتور عبد الكريم خوندي لأستلام مهامه الجديدة في المانيا والنجاح في عمله في السفارة السورية كما تطرق الحديث في عدة امور وتمنى سعادته التواصل بيننا لما فيه مصلحة وخير لبلدينا وأكد انه يحمل كل المحبة والتقدير والأحترام لمعالي الوزير الأستاذ جبران باسيل كما حملنا تحياته للوزير باسيل ولكافة الرفيقات والرفاق في التيار الوطني الحر في الوطن وفي الأنتشار وللتيار النجاح وتحقيق اماله وفي الختام شكر الوفد على هذه الزيارة واللفتة الكريمة وكل الشكر والتقدير.