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الى جبران باسيل: إستقِل فوراً (بقلم رزق الله الحايك)

2
JUNE
2021
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رسالة مفتوحة الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل:


سعادة النائب، لقد طرحتم استقالة نواب تكتل لبنان القوي من مجلس النواب كحل أخير امام انسداد الافق الحكومي وفي حال بقاء الرئيس المكلف سعد الحريري على تعنته برفض تشكيل الحكومة ورفضه افساح المجال للاخرين عن طريق تمسكه بالتكليف وعدم الاعتذار.


وانطلاقاً من حسّكم الوطني وحسّكم بالمسؤولية، ومنعاً لتحميل ضميركم وزر احتمال تأخير تشكيل الحكومة العتيدة في هذه الظروف المأساوية، عمدتم يا سعادة النائب الى الانفتاح على كافة المبادرات التى تسعى الى مراضاة وتدليع سعد الحريري وقدمتم كل التنازلات الممكنة في سبيل انجاح المساعي الحميدة وطالبتم رئيس الجمهورية بالدعوة الى طاولة حوار وطني في بعبدا في حال فشلت المبادرات وذلك قبل اقدامكم مضطرين الى الاستقالة من مجلس النواب والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة تكون الوسيلة الوحيدة المتبقية لسحب التكليف ممن رهن الوطن لمصالحه الشخصية وكسله ومزاجيته المتقلبة.


سعادتك، لقد اختبرنا منذ مشاركتنا بالحكومات عدة مبادرات حوارية ووساطات وتعامل التيار الوطني الحر معها بكل روح ايجابية وبكل نية حسنة لكنه ما لبث ان اكتشف انها ليست سوى مناورات لتضييع الوقت وتمييع الملفات وامتصاص غضبكم المحق وتحضير لهجوم اعلامي كاذب عليكم.


سعادة النائب، دعني اذكّر جانبكم كيف تم التعامل لسنوات مع مطالباتكم المستمرة فسخ عقد الفيول واطلاق مناقصة عالمية شفافة، وكيف تم تضييع فرصة بناء معامل انتاج الطاقة، وكيف تم تمييع محطات الغاز بالاضافة الى عشرات الملفات الحيوية الاخرى.


هذا هو اسلوبهم الذي لا يتغيّر: يتجاهلوننا في البداية، ثم يهاجموننا. ومع فشل اسكاتنا واخضاعنا سيوهموننا انهم منفتحون على التفاهم والحوار وسيشكلون لجاناً ووفوداً ووساطات وسيدّعون انهم يحاولون التوصل الى الحلول.

وفي النهاية ومع وصولنا الى افق مسدود بعد تطبيقنا المثل القائل "الحق الكذاب على باب بيته" سيكشّرون عن انيابهم لسحب المبادرة من يديكم وسيطلقون الهجمات الاعلامية الكاسحة لتشويه صورتكم واغتيالكم معنوياً وسياسيّاً وسيحمّلونكم امام الرأي العام وزر ما اقترفت ايديهم.


وبناءً على تجاربنا المريرة مع هذه المنظومة التي تجسّد الدولة العميقة، ندعوكم الى وقف التدرج في الخطوات، فجانبكم يعلم تمام المعرفة ان سعد الحريري غير قادر بقرار خارجي على تشكيل حكومة ومناوراته ليست سوى كسب للوقت املاً منه بحدوث معجزة ما، كما انه يتحضّر لاطلاق حملة مذهبية بوجهكم وتحميل جانبكم مسؤولية التعطيل ليستثمر فيها انتخابياً في الشارع السنّي.


لذلك، نتوجه الى جانبكم بصفتكم رئيس تكتل لبنان القوي وندعوكم دعوة الاخ لاخيه ونقول لكم: استقيلوا فوراً من المجلس النيابي.



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