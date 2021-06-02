متابعةً لدراسة اقتراح قانون المنافسة... اجتماع للجنة الفرعية برئاسة النائب فريد البستاني

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متابعةً لدراسة اقتراح قانون المنافسة، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسةً لها عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور النواب السادة فادي علام، حسين الحاج حسن، رولا الطبش، جورج عقيص، ادي ابي اللمع، الان عون، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستاذ عدنان رمال وممثلي وزارة الاقتصاد الأستاذة تاتيانا حمية عيتاني والأستاذ نديم عبود، ممثلي الجمارك الاستاذة غراسيا القزي والأستاذة راغدة حرب.

وستتابع اللجنة اجتماعاتها لاحقًا لمتابعة الموضوع.