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توزيع 43 ماكينات اوكسيجين على مختلف بلدات وقرى المتن الشمالي... كنعان لرؤساء بلديات متنية: المرحلة صعبة

2
JUNE
2021
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التقى النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في جديدة المتن عدداً كبيراً من رؤساء بلديات متنية من الساحل والوسط والجرد، وبحثوا معه في شؤون القضاء وشجونه في هذه المرحلة الاستثنائية، لاسيما المواضيع الصحية والاستشفائية والنفايات والدواء...
وجرى الاتفاق على تجهيز قرى وبلدات المتن من خلال بلديات ومستوصفاتها وبعض المراكز المستحدثة للوقاية الصحية، بالمعدات اللازمة، وكان اللقاء مناسبة لتوزيع 43 ماكينة اوكسيجين في سياق الوقاية من فيروس الكورونا، وتأمين المستلزمات الطبية والاستشفائية المطلوبة.
وتحدث كنعان خلال اللقاء عن دور البلديات وعملها، ودور النواب في تقديم المساعدة لها والوقوف الى جانبها وجانب المتنيين، وايصال صوتها حيث يجب ان يصل. وتم عرض للخطوات التي جرت في الفترة الماضية ومنها تجهيز مستشفى ضهر الباشق الحكومي في مواجهة الكورونا، ليؤمن ديمومة الاستشفاء، وتطوير وتجهيز المستشفى لغسيل الكلى وامراض القلب، ما يوفّر كلفة الفاتورة الصحية على المواطن المتني ويساعد اهلنا في هذه الظروف الصعبة".
وشجّع كنعان البلديات على استحداث مستوصفات ومراكز صحية للحجر والاسعافات والإجراءات الطبية والاستشفائية الأولية، مشيراً الى أن "ماكينات الاوكسيجين ستكون بتصرف البلديات الراغبة لتكون في خدمة المواطنين ضمن البلديات او المراكز الصحية"، وقال " سنقدم من خلال مستشفى ضهر الباشق فحوصات المناعة للمتنيين، لتخفيف أعباء الكلفة المالية عنهم".
واشار كنعان الى أن "هناك مرحلة صعبة جداً، وعلينا ان نتعاون لنكون سنداً فعلياً لبعضنا بعيداً عن الخلفيات السياسية او الحرتقات، فيجب ان نتعاون لنساهم في صمود المتنيين"، لافتاً الى "التعاون مع البلديات والمخاتير ووزارة الشؤون الاجتماعية لتصل الاموال الى مستحقيها ممن هم تحت خط الفقر، من ضمن القانون الذي اقرّه مجلس النواب مؤخراً بقيمة 246 مليون دولار من البنك الدولي".
وكشف كنعان عن اجتماع سيعقده مع البنك الدولي ونائب رئيسه الذي سيزور لبنان في وقت قريب، لاعادة توزيع مشاريع البنك الدولي في لبنان، وفق اولوية الحاجات الراهنة.
وأكد ضرورة "تعزيز دور السلطات المحلية، وان تكون صوت الناس، وتتوحد ضمن مشاريع تنتج عن اجتماعات مشتركة، بالتعاون مع اتحاد البلديات"، وقال "الدولة متعثّرة، ولا ايرادات للحاجات المطلوبة. لذلك، يجب العمل على المبادرات الفردية وتشجيع الاغتراب لتكون له المساهمة المطلوبة. وعلينا العمل معاً في المتن الشمالي للبدء وفق الأولويات اللازمة، بنفس ايجابي لنتمكن من الانجاز".
واشار كنعان الى العمل مع البنك الدولي على تأمين التمويل اللازم لاجراء الصيانة المطلوبة لطرقات المتن الشمالي وتأهيلها بالتنسيق مع البلديات، من الساحل الى الوسط وصولاً الى الجرد.
وتحدث عدد من رؤساء البلديات عن المشاكل التي يعانون منهم، لاسيما على صعيد حاجات قراهم وبلداتهم الصحية وما يترقبوه من مشكلات في ما خص كنس وفرز وجمع النفايات، وفي تأمين الكهرباء والماء في عدد من مناطق المتن. كما تم عرض مشاريع تأهيل الطرق مع البنك الدولي والمراجع المهتمة، ووضع تصور كامل وشامل على صعيدها.
وجرى الاتفاق على متابعة التنسيق والضغط تصاعدياً لتحقيق مطالب المتنيين.

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