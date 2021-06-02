رئيس الجمهورية التقى المطران عصام درويش وسفير السنغال في زيارة وداعية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الذي شكره على منحه وسام الاستحقاق اللبناني، تقديرا لعطاءاته الروحية ونشاطاته الاجتماعية والصحية والثقافية.

وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي منطقة زحلة والبقاع خصوصا.

سفير السنغال

وفي قصر بعبدا، سفير السنغال في لبنان عبد الأحد امباكي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان. ورافق السفير امباكي المستشار الثاني في السفارة LIBASSE GAYE والقنصل الفخري للسنغال في لبنان زاهر مخدر.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير امباكي خلال عمله من اجل تعزيز العلاقات اللبنانية-السنغالية في المجالات كافة، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

برقيتا تهنئة

الى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية برقيتي تهنئة لمناسبة حلول عيد الفطر من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.