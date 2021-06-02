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العبسي يلتقي كورية و المقدسي وجريصاتي وشخصيات

2
JUNE
2021
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استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي واطلع منه على الاوضاع الامنية في البقاع . ثم التقى مدير مياه البقاع المهندس رزق رزق واطلع منه على الاوضاع المعيشية .
 
كذلك التقى مطران بيروت للسريان الارثوذكس دانيال كورية الذي وجه له دعوة للمشاركة برسامة الاساقفة روجيه اخرس وكيرللس بابي وجوزف بالي . ثم رئيس مؤسسة طلال المقدسي الانمائية رجل الاعمال طلال المقدسي الذي قال بعد اللقاء بحثت مع صاحب الغبطة الاوضاع الاجتماعية الضاغطة التي يعاني منها ابناء الطائفة كما سائر اللبنانيين سيما منهم ابناء الارياف وقرى الاطراف وكيفية مد يد المساعدة لتجذيرهم في ارضهم وحثهم على الصمود بعد ان استفحلت موجة الهجرة وكادت ان تفرغ لبنان من شبابه وطاقاته الانتاجية . واكدت لغبطته الذي  يدرك تماما اهمية الوقوف الى جانب الشعب المتألم  في ظل هذه الظروف الصعبة حيث يتعذر على بعضهم شراء دواء  على  اهمية تشكيل حكومة تعيد الثقة المفقودة وتحارب الفساد فعلا لا قولا والدور الذي يمكن لطائفتنا الملكية ان تلعبه باعتبارها وكما وصفها غبطته بجسر التواصل لبناء جسور بين الافرقاء اللبنانيين .
 
والتقى عصرا الوزير السابق سليم جريصاتي الذي شكر العبسي لترؤسه القداس الالهي  لمناسبة احتفال المطران عصام يوحنا درويش بيوبيله الكهنوتي الذهبي و الأسقفي الفضي وترؤسه افتتاح المتحف وازحة الستار عن تمثال البطريرك كيرللس مغبغب في حديقة الاساقفة وتبريك المكتبة الالكترونية الجديدة .
 
واوضح جريصاتي ان الاحتفالية كانت برعاية  رئيس الجمهورية وان الدعوة كانت دعوة عامة ومفتوحة للجميع ولم يكن هناك دعوات خاصة . واكد ان زحلة تفرح بوجود صاحب الغبطة في اي وقت .
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