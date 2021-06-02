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مختلس ومزوّر وسارق... فهل أنتم من ضحاياه؟

2
JUNE
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن أحد المطلوبين الخطيرين، ويدعى:

 

م. ك. (مواليد عام 1965، لبناني)

 

المطلوب للقضاء بـ26 مذكّرة عدلية بجرائم تزوير، سرقة، احتيال، قضايا اختلاس، إفلاس احتيالي، وغيرها...

 

بتاريخ 26-5-2021 ونتيجة المتابعة الحثيثة وأعمال الرصد، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بنصب مكمن محكم له في محلة سليم سلام-الكولا، أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود. وبتفتيشه والسيارة، عُثر على هاتفه الخليوي، ومبلغ مالي.

 

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170-01 - 810171-01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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