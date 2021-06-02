الخطيب يبرق للأسد : لشد أواصر العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري .. وإحتضان النازحين

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أبرق نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، الى الرئيس السوري بشار الأسد، للتهنئة بإنتخابه رئيساً للجمورية لولايةٍ دستوريةٍ جديدةٍ، وهذا بعض ما ورد فيها:

سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد:



أتقدم من سيادتكم بأصدق التهاني، لمناسبة إعادة إنتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية لولايةٍ رابعةٍ، والتهنئة موصولة للشعب السوري الشقيق، الذي أكد للعالم كله على التفافه حولكم، وثقته بقيادتكم وبنضالكم من أجل حماية وحدة الشعب السوري، ودحر الإرهاب.

إنني ابارك للشعب السوري الشقيق على نجاح هذا الاستحقاق، أسأل الله أن يشد على أيديكم، ويفوفقكم دائماً لعمل مافيه مصلحة سورية، وشد أواصر العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري الشقيقيّن، وإعادة إحتضان المواطنين السوريين الذين إضطرتهم الهجمة الإرهابية للنزوح من وطنهم.



