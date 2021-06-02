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الرئيس الصيني: ندعم سورية بقوة ومستعدون للعمل معاً لتحقيق إنجازات كبيرة في العلاقات بين البلدين

2
JUNE
2021
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الوطن السورية : توالت لليوم الخامس برقيات التهنئة للرئيس بشار الأسد، من زعماء دول وشخصيات وأحزاب عربية ودولية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

 

وتلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد فيها أن بلاده وسورية تتمتعان بعلاقات صداقة تقليدية، وأن سورية من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وقال إنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية السورية، وعلى استعداد للعمل مع الرئيس الأسد لاغتنام الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية هذا العام كفرصة للسعي لتحقيق إنجازات كبيرة في العلاقات بين البلدين.


وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده تدعم بقوة سورية في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وستقدم كل ما تستطيعه من المساعدة لها في مكافحة وباء «كوفيد-19»، وتنشيط اقتصادها وتحسين رفاهية شعبها من أجل الارتقاء بالتعاون الصيني السوري بشكل متواصل إلى مستويات جديدة.


كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي إكسيونوف اعتبر فيها أن إعادة انتخاب الرئيس الأسد، تبعث على الثقة في مواصلة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشكل ناجح في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، لتحسين رفاه مواطنينا وزيادة التبادل التجاري».


الرئيس الأسد تلقى أيضاً برقية تهنئة من رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف الذي أشار إلى أن فوز الرئيس الأسد الساحق في الانتخابات، أظهر بوضوح تقدير واحترام المجتمع السوري لما قدّمه الرئيس من خدمات جليلة للبلاد والثقة العالية للشعب السوري به ودعم برنامجه الذي يهدف إلى التنمية الشاملة والذي يتماشى مع طموحه.

الوطن السورية
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