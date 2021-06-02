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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 حزيران 2021

2
JUNE
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر معنية بالمفاوضات حول الملف اليمني إن فرص وقف النار تنتظر موافقة سعودية على فتح غير مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة وإن الأميركيين أبلغوا الوسيط العماني موافقتهم بينما لا تزال السعودية في دائرة محاولة فرض ضوابط ترافق الموافقة على فتح المطار والمرفأ وفك الحصار عنهما.


خفايا

توقعت مصادر سياسية أن تشهد العلاقات اللبنانية السورية تطوراً بارزاً خلال الفترة الفاصلة عن نهاية العام يتمثل بعقد قمّة لبنانية سورية تتناول خطة مشتركة لعودة النازحين السوريين من لبنان بعد توافر الموافقات الدوليّة اللازمة على نقل التمويل من النازحين الى العائدين وتناقش طرح الرئيس ميشال عون للسوق المشرقيّة.

 

 

 

اللواء : أسرار

لغز
تهتم جهات دولية باستقصاء معلومات عن الوضع الحقيقي الذي مرّ به الجنوب إبان المعارك بين غزة وإسرائيل.


غمز
تجاوزت العلاقة بين وزير مثير، وهو خدماتي، ومدير عام، قطوعاً اقتصر على التمسك باستقلالية الأخير بقراره.


همس
حاول مرجع حكومي سابق إرسال رسالة تطمين لمرجع حليف، بعد تزايد الكلام عن خطوات دراماتيكية تتعلق بالمؤسسة التي يقف على رأسها!

 

 

 

الجمهورية : اسرار


حال من "الإنفصام السياسيّ"!

لوحظ أن فريقاً من معاوني بعض المراجع يعيش حالاً من الإنفصام السياسي ففيما يُسرِّب عن التأييد لمقترح له علاقة بالحكومة حتى يُسارع إلى رفضه له.

 

هذا ما كشفه مرجع رئاسي

كشف مرجع رئاسي أمام قريبين منه أنه يتلقّى تباعاً تقارير مؤثرة ومؤلمة حول الواقع الإجتماعي الصعب والقاسي الذي يواجه شريحة كبيرة من المواطنين.

 

لن يخضع ولن يستسلم...

أبلغ مسؤول الى فريقه أنه متيقن من أن فريقاً آخر لا يريده في موقع المسؤولية لكنه لن يخضع ولن يستسلم.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

تتداول أوساط في وزارة الطاقة والمياه توقعات عن استفحال ازمة الكهرباء في الأسابيع المقبلة بفعل توقف الصيانة وتراكم الأعطال على الشبكة وفي معامل الإنتاج.

 

تبين ان رامي عليق كان يتحضر لابتزاز إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية التزامها برأي ديوان المحاسبة، لجهة عدم حضور شقيقه عادل المعين عضواً في مجلس إدارة الضمان، بسبب اقامته خارج الاراضي اللبنانية لجلسات مجلس الإدارة وعدم استحقاقه بدلات عن الحضور غير القانوني.

 

تبين ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اصدرت في أيار من العام 2020 رأياً استشارياً أيّدت بموجبه قرار مجلس إدارة كهرباء لبنان بتحرير كفالة السلفة المقدمة من شركة karpowership بقيمة 42 مليون دولار أميركي، علماً ان هذه الكفالة هي مقابل السلفة التي قدمتها الدولة للمتعهد في العام 2018 عند تمديد عقد استئجار البواخر.

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