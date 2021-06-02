الديار : الحريري غير متحمس للتشكيل .. ويتلطى ببعض "الإشكاليات" .. وإقترب من عتبة الإعتذار

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الديار : بحسب معلومات «الديار» فقد تلاشت كل الايجابيات التي تم الترويج لها في الايام القليلة الماضية على خلفية اعادة عين التينة تشغيل محركاتها وعودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت، وعادت السوداوية تطغى على الملف ككل. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الحاصلة انه «بات محسوما ان الحريري غير متحمس للتشكيل كونه لم ينجح بعد كل هذه الفترة من الحصول ليس فقط على ضوء اخضر سعودي انما على ضوء اخضر خليجي، لذلك هو يعتبر تشكيل حكومة لن تحظى برضى ودعم الخليج اشبه بعملية انتحار لا يزال يتفاداها».

واعتبرت المصادر ان «التفاصيل الحكومية التي يتم تصويرها كاشكاليات وابرزها تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليست الا غطاء يتلطى فيه الحريري لعدم التأليف مع اقترابه اكثر من اي وقت مضى من عتبة الاعتذار».

وشددت على ان الامور مفتوحة اليوم على كل الخيارات والارجح ان كل القوى لن تبادر اليوم لاعلان الفشل انما تعطي نفسها مجالا حتى مطلع الاسبوع المقبل حتى تكون قد حسمت خياراتها التي وضعت جميعها اليوم على الطاولة».