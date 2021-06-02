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الأنباء الكويتية : موافقة الحريري على اعطاء "التيار" 4 وزراء شرط ان يعطي "لبنان القوي" الثقة للحكومة

2
JUNE
2021
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الأنباء الكويتية : حكومياً، نقلت مصادر متابعة عن اوساط «المستقبل» موافقة الحريري على اعطاء التيار الحر أربعة وزراء ومثلهم لرئيس الجمهورية، شرط ان تعطي كتلة التيار النيابية الثقة للحكومة العتيدة.

 

وفي معلومات خاصة لـ «الأنباء» ان الرئيس بري اقترح حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين بالتعاون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فكان جواب الحريري «أنا أرى ان تتولى انت شخصيا مهمة التسمية بالتعاون مع البطريرك الراعي، فأنت رئيس مجلس النواب، والبطريرك مرجعية وطنية، وبوسعكما اختيار من هو مؤهل على مستوى الاختصاص والاستقلالية».

 

واتفق بري والحريري على مهلة محددة لحل عقدة تسمية الوزيرين المعنيين، تنتهي منتصف ليل غد الخميس، فإذا تم التوافق، يبادر الحريري الى استرداد تشكيلته الحكومية المؤلفة من 18 وزيرا، من القصر الجمهوري تمهيدا لتقديم التشكيلة الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا الى الرئيس عون، واذا لم يحصل التوافق، "تكون على نفسها جنت براقش"، على حد تعبير الأنباء.

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