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هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر: تسلم وتسليم بين الهيئة القديمة والجديدة‎

1
JUNE
2021
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بحضور نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي وعضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف واعضاء الهيئتين القديمة والجديدة واعضاء مجلس القضاء، جرى في مقر هيئة قضاء المتن في التيار الوطني لحر حفل التسلم والتسليم بين المنسق القديم عبدو لطيف والمنسق الجديد ايلي الخوري.
وقد القى الخوري كلمة اثنى فيها على جهود الهيئة القديمة شاكرا لها حفاظها على قوة التيار ووجوده ومؤكدا على ضرورة التوحد والعمل يدا بيد من اجل لبنان والتيار.
بدوره القى لطيف كلمة تمنى خلالها التوفيق للهيئة الجديدة واكد وقوفه الى جانبها للقيام بكافة مهامها.
من جهتها القت نائب رئيس التيار كلمة اثنت فيها على الديمقراطية التي يعيش فيها التيار والتي تتجلى بالتسلم والتسليم بين الهيئتين الجديدة والقديمة، مشددة على ضرورة تفعيل عمل التيار في قضاء المتن.
وتمنت كتيلي التوفيق للهيئة الجديدة شاكرة الهيئة القديمة على كافة جهودها.
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