320 ألف ليرة لبنانية للـ 5 أمبير في صيدا!

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أعلنت بلدية صيدا في بيان أن "البدل العادل لمقطوعية الـ 5 أمبير عن شهر أيار هو 320 ألف ليرة لبنانية"، وطالبت أصحاب المولدات الكهربائية بالإلتزام بهذا البدل، "مع التقدير التام للدور الذي يقومون به في سبيل تأمين التيار الكهربائي في ظل هذه الظروف الصعبة".



وشددت البلدية على "إستيفاء بدل كيلو واط ساعة للمشتركين بالعدادات لمنطقة صيدا بقيمة 1097 ل ل كما حددته وزارة الطاقة.



وأكدت البلدية "مضمون بياناتها السابقة لجهة إلزامية تركيب العدادات لكل المشتركين من دون إستثناء"، وشددت على "التعاون لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ومراعاة ظروف الطبقات الفقيرة والشعبية، والتي تستهلك قدرة 5 أمبير وما دون".