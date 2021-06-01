توقيف هنديين اعتديا بالضرب على مواطنهما في أنطلياس والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "بتاريخ 23-05-2021 وفي محلة أنطلياس - الفوار، أقدم مجهولون على الاعتداء بالضرب بواسطة العصي وآلات حادة على المدعو غ. س. (هندي الجنسية) مما أدى إلى تعرضه لإصابات حرجة في رأسه، نقل على أثرها إلى المستشفى، ووضعه الصحي غير مستقر، وفر الفاعلون إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين وتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة بأقل من 24 ساعة من تحديد هوية جميع المتورطين، وجميعهم من الجنسية الهندية، ومن بينهم:

- س. س. (مواليد عام 1989).

- ب. ب. (مواليد عام 1991).



وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.



وبتاريخ 24-05-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان تواجد الأول في الأشرفية، والثاني في برج حمود، حيث نفذت دوريات الشعبة عملية متزامنة نتج منها توقيفهما.



وبتفتيشهما، ضبط في حوزة الثاني سوار يد حديديا تم استخدامه في عملية الاعتداء.



وبالتحقيق معهما، اعترفا باشتراكهما مع آخرين بعملية الاعتداء بالضرب على غ. س. بسبب خلافات سابقة معه.



وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".