حزب الله: الوفاء لدماء الرئيس الشهيد رشيد كرامي الزكية يكون بمحاكمة القتلة المجرمين

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نشر حزب الله بياناً حول الذكرى ال34 لإستشهاد الرئيس الشهيد رشيد كرامي جاء فيه :

"تطل علينا ذكرى استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي هذا العام ولبنان يفتقد دوره الكبير في الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك والتصدي للفتن الداخلية والمؤامرات الخارجية. حزب الله يأمل في أن يستلهم اللبنانيون سيرة الراحل الكبير ومواقفه الوحدوية والبناءة في معالجات الملفات الكبرى التي تعصف بالوطن. الوفاء لدمائه الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومحاكمة القتلة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والمدانة مهما طال الزمن."