نقابة أطباء لبنان تستنكر الاعتداءات بالضرب والتهديد وتكسير محتويات عيادة الطبيب محمد جبلي

تستنكر نقابة أطباء لبنان في بيروت اشد الاستنكار الاعتداءات بالضرب والتهديد والذم والقدح وتكسير محتويات العيادة التي تعرض لها الطبيب محمد جبلي أثناء معاينته المرضى في عيادته الكائنة في دورس – قضاء بعلبك نهار السبت الواقع في 29/5/2021 وتطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم صونا للحق والعدالة وحفاظا على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم أزمة هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان.
وما ارتكب بحق العديد من الأطباء لاسيما الطبيب محمد جبلي ليحثنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار بضرورة إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية للطبيب والتعديات كافة عليه وعلى حقوقه وذلك من قبل لجنة الادارة والعدل النيابية وليصار الى تصديقها بشكل نهائي من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني .