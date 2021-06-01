نقابة أطباء لبنان تستنكر الاعتداءات بالضرب والتهديد وتكسير محتويات عيادة الطبيب محمد جبلي

A + A -

‏تستنكر نقابة أطباء لبنان في بيروت اشد الاستنكار الاعتداءات بالضرب والتهديد والذم والقدح وتكسير محتويات العيادة التي تعرض لها الطبيب محمد جبلي ‏أثناء ‏‏معاينته المرضى في عيادته‏ الكائنة في دورس – قضاء بعلبك نهار السبت الواقع في 29/5/2021 ‏ وتطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان.

‏وما ارتكب بحق العديد من الأطباء لاسيما الطبيب ‏ محمد جبلي ليحثنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار بضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية للطبيب والتعديات كافة عليه وعلى حقوقه وذلك من قبل لجنة‏ الادارة والعدل النيابية و‏ليصار الى تصديقها بشكل نهائي من قبل ‏الهيئة ‏العامة لمجلس النواب اللبناني .