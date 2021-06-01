آخر المستجدات في الملف الحكومي!

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كشفت المصادر المتابعة للملف الحكومي لإذاعة النور أن العقدة الرئيسية التي تحول دون تشكيل الحكومة هي تسمية الوزيرين المسيحيين، والرئيس المكلف سعد الحريري مصرّ على أن له حق التسمية وأن "التيار الوطني الحرّ" له حق الرفض. فيما مصادر "التيار الوطني الحرّ" لإذاعة النور: " طرحنا حلاً ينصّ على أن تتم تسمية الوزيريْن من قبل المجتمع المدني" . واضافت المصادر المتابعة للملف الحكومي :" عقدة الوزيرين المسيحيين من شأنها أن تحدد مسار التأليف، والبحثُ جارٍ عن حلول، ومن المفترض أن تحمل الساعات المقبلة إجابات، حيث لا إيجابية محسومة ولا سلبية محتومة حتى الآن."