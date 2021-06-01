المرابطون: جعجع الذي اغتال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي يحاول اليوم اغتيال لبنان

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في ذكرى اغتيال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي البيان التالي:



في خضم تصعيد استهداف أمتنا العربية والوطن اللبناني من قبل المشروع الأميركي – الصهيوني لتفتيت وتدمير كل المنجزات الوطنية والقومية، تبرز قيمة استشهاد دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وصوابية نهجه العروبي والوطني، مؤكدين على الثوابت التالية:



أولاً: إن المجرم المدعو سمير جعجع الذي اغتال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي يحاول اليوم اغتيال لبنان، كمدير مباشر للوحدات المدارة أميركياً لتقسيم الوطن اللبناني وإقامة كانتونات الجهل والمذهبية. وبالتالي تحقيق ما عجز عن تحقيقه يوم وحّد دم دولة الرئيس الشهيد كرامي اللبنانيين وكانت قضية اغتياله حصانة ومناعة للبنان الواحد بكل مذاهبه وطوائفه، حيث وضع المجرم في الزنزانة التي لا تزال تنتظر عودته " وإن غدا لناظره قريب".



ثانياً: نؤكد أن استهداف كرامي في ذاك الزمن الرديء من تاريخ لبنان هو مفصل مركزي في الصراع بين جبهة الحق والنضال وبين جبهة الباطل الظلاميين والارهابيين حلفاء المدعو سمير جعجع والتي اندحرت مشاريعهم التقسيمية في مختلف بقاع أمتنا العربية.



وبالتالي فإن انتصار مشروع الحرية والوحدة الوطنية على صعيد الأمة وعلى صعيد لبنان على الصقيع العربي ومن يديره سيؤدي حتماً إلى إلغاء مفاعيل عملية الهروب الكبير للمدعو القاتل سمير جعجع ويعود إلى زنزانته التي تليق بالمجرمين أمثاله ونحن نبشره بذلك وليس الأمر ببعيد.



ثالثاً: نحن المرابطون نؤكد مع أهلنا اللبنانيين أن الدم الطاهر لدولة الرئيس رشيد كرامي أغلى من كل الدماء وهو "شهيد شهيد شهيد" من أجل لبنان ومن أجل فلسطين ومن أجل أمتنا العربية.وسنبقي على العهد والوعد اهل الشموخ والكرامة والمبادئ التي استشهد من أجلها الرشيد.