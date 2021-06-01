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المجذوب حدد نهاية العام الدراسي ومواعيد الإمتحانات المدرسية النهائية

1
JUNE
2021
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أصدر وزير التربية والتعليمم العالي الدكتور طارق المجذوب القرار رقم : 190//م / 2021 المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2020/ 2021 وتحديد مواعيد الإمتحانات المدرسية
في الثانويات والمدارس الرسمية. وجاء فيه:
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2112020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 1332020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على القرار رقم 110/م/2021 تاريخ 15/4/2021 الذي تضمن مواعيد العودة التدريجية للتعليم المدمج وتحديد مواعيد الامتحانات المدرسية واعلان النتائج،
وحيث تبين ان العديد من المدارس انهت المقرر المطلوب كما ان المدارس التي تضم عددا كبيرا من التلامذة تحتاج الى اجراء الامتحانات المدرسية على عدة مراحل لتأمين التباعد الاجتماعي وسلامة التلامذة، كما الى تسليم الابنية المدرسية قبل يومين على الاقل لاجراء الامتحانات للصف التاسع الاساسي،

بعد استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الثانوي والإبتدائي وجهاز الإرشاد والتوجيه،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يمكن لإدارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ان تنهي أعمال التدريس لكافة المراحل التعليمية فيها اعتبارا من 15/6/2021 ولغاية 30/6/2021 كحد أقصى، شرط استكمال كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام، واستكمال الحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، على أن تجرى الامتحانات المدرسية النهائية اعتبارا من تاريخ 16/6/2021،
ويمكن للمدارس والثانويات الرسمية التي لم تستكمل كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام ، والحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة ان تنهي امتحاناتها المدرسية في مدة أقصاها 8 تموز 2021،

المادة الثانية : تعلن النتائج النهائية للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2020/2021 إعتبارا من الاسبوع الاول من تموز 2021 .
المادة الثالثة: يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع هذا القرار.
المادة الرابعة: يصدر لاحقا قرار يتعلق بإنهاء العام الدراسي 2020/2021 والتدريس ومواعيد الامتحانات في الثانويات والمدارس الرسمية التي تتولى تدريس التلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم .

 

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