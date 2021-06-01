الرئيس عون عرض مع حسن لموضوع الدواء ودعمه والتدني الملحوظ بمستوى تسجيل اصابات كورونا

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لقاءات سياسية ونيابية في قصر بعبدا

الوزير حسن:على حاكم مصرف لبنان أن يتبنى كل الادوية التي وصلت الى المستوردين قبل اعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة

وزير الصحة: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد خلال العام 2020 او تحويل الملف الى النيابة لعامة المالية لوضع يدها عليه

أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه لكي يتوافر الدواء في الصيدليات على حاكم مصرف لبنان ان يتبنى كل الادوية التي وصلت الى مستودعات المستوردين، قبل اعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة، وطالب برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد خلال العام 2020، أو تحويل الملف الى النيابة العامة المالية لوضع يدها عليه لما له من تداعيات خطرة على صحة المواطن.

وشدد الوزير حسن على ان موضوع الدواء ودعمه، ليس موضوعا مزاجيا، ويجب ابعاده عن المزايدات والكتب والبيانات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي وتضيع كل الانجازات التي تحققت في الموضوع الوبائي.

وجاء في تصريح وزير الصحة:

"تشرفت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية لاطلاعه أولاً على الواقع الوبائي والتدني الملحوظ بمستوى تسجيل الإصابات وعدد الوفيات. فخامة الرئيس كان مؤازرا ومتابعا لكل الخطوات التي كانت تقوم بها وزارة الصحة العامة، وأود التأكيد انه نتيجة الجهد والتعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والسلطات المحلية والمجتمع اللبناني، تمكنا من تحسين الواقع الوبائي، ورفعنا لبنان من مرحلة الخطر في التقييم الوبائي، من المرتبة السابعة عالميا في شباط 2021 الى المرتبة 80 في آخر أيار.

وفي الوقت نفسه وضعنا فخامته بأجواء خطة التمنيع المجتمعي التي تسير على قدم وساق، ولها تأثيرها الإيجابي على مسار مكافحة انتشار الوباء، وعلى الخطة العمودية والأفقية التي أوصى بها فخامته والتي بدأنا بتطبيقها منذ 3 أسابيع، ونظمنا ماراتون استرازينيكا بناء عليها، على أن تتبعها ماراتونات أسبوعية على فئات عمرية محددة ان كان للقاح فايزر او استرازينيكا".

وأضاف:" موضوع الساعة والذي يتابعه أيضا فخامة الرئيس بدقة وتفصيل، هو موضوع الدواء. وزارة الصحة العامة هي حلقة من حلقات المعاملة الإدارية لتنظيم وصول الدواء الى لبنان. نحن في دائرة الاستيراد نوقع ونصادق على الفواتير المقدمة لكل دواء مسجل في لبنان وفق القانون. اختيار الفواتير ودعمها كانا يتمان في حاكمية مصرف لبنان، وتبدأ الاجراءات مع المستورد والمصرف المعني، وتصل عبر الوزارة الى مصرف لبنان. ولكن للأسف هناك حلقة مفقودة، لأن فريق التفتيش الوزاري لا يستطيع، وخاصة في الفترة الأخيرة بعدما كشفنا على مستودعات المستوردين، التمييز بين الادوية والمستلزمات المدعومة او كيتات الفحوصات المفقودة المدعومة، من عدمها، لأننا لم نتمكن من الحصول من حاكمية المصرف على الفواتير او جردة العام 2020 والعام 2021. اذاً هناك امر ما يجب ان يتغير في الممارسة والتعاطي، كي نتمكن نحن وحاكم المصرف مع الجهات الرقابية الرسمية، من متابعة ملف الدواء".

وقال وزير الصحة:" ما المطلوب لكي يتوافر الدواء في الصيدليات؟

يجب ان تتوافر 3 أمور أساسية: اولاً على الحاكم ان يتبنى كل الادوية التي وصلت الى مستودعات المستوردين، قبل اعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة، وقد تمنينا من فخامة الرئيس ان تتم مراسلة حاكم مصرف لبنان بهذا الخصوص. قيمة الجردة التي اجريناها والمتوافرة في المستودعات تقارب 185 مليون دولار ادوية، و40 مليون دولار كواشف مخبرية ومستلزمات طبية.

ثانيا، نحن اليوم لا نتكلم عن ترشيد او عن رفع دعم ، بل عن تفنيد الأولويات وفق ما تقترحه وزارة الصحة العامة، ولكن بدءاً من تحديد حاكم المصرف لمبلغ شهري معلن ورسمي لوزارة الصحة العامة كي نتمكن من العمل من خلاله، ونفند اولوياتنا بناء عليه. الأرقام التي طرحت من حاكمية المصرف، وجاء فيها انه تم دفع 485 مليون دولار في اول 5 اشهر من العام الحالي، والفواتير المقدمة هي بقيمة مليار و200 مليون دولار، أي تكفي لمدة عام، هي غير دقيقة، وتحتاج الى مطابقة وتفنيد، لأن ما تم دفعه هو فواتير من الشهر السابع حتى الشهر الأخير من العام 2020، بمعدل 100 مليون دولار في الشهر، واذا اضفنا اول 5 اشهر من العام الحالي، أي ما يوازي تقريبا 500 مليون دولار، واخذنا في الاعتبار أن المستوردين انفسهم عندما اعلن المصرف استراتيجيته الجديدة القائمة على الموافقة المسبقة، اخذوا ملفاتهم المقدمة سابقاً، وقدموها مجددا للموافقة المسبقة، فبلغ المجموع بالنسبة اليه مليار و 200 مليون دولار.

اذاً موضوع الدواء ودعمه، ليس موضوعا مزاجيا، ويجب ان يكون بالتنسيق الوطيد مع وزارة الصحة العامة، وبشفافية مطلقة للجمهور، كما يجب ابعاده عن المزايدات والكتب والبيانات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي وتضيع كل الانجازات التي تحققت في الموضوع الوبائي، فننقل هذا الخوف الى المواطن في منزله، وندفعه، عند كل بيان يصدر او قرار او سياسة جديدة، الى ان يهرع الى الصيدليات ويشتري ادوية ويخزنها. انا لا اتكلم هنا عن التهريب الى الخارج ، بل عن تخزين الدواء داخل المنازل.

في المرحلة الثالثة التي من المطلوب ان نعمل على أساسها، ومن منطلق حق الوصول الى المعلومة وضمان الشفافية، نطالب برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة خلال العام 2020، من المؤكد ان حاكم المصرف سيكون مع وزارة الصحة العامة والرأي العام، وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لضمان الشفافية . انا أتكلم عن الوقت الحالي وليس عن الماضي، نريد شفافية بالأرقام، وبما اننا وصلنا الى تشكيك بالمنهجية التي تعتمدها بعض الشركات، لأننا لسنا مع المستوردين ضد المصرف، ولا مع المصرف ضد المستوردين، نحن مع المواطن ومع مسؤولياتنا، نطالب كوزارة صحة عامة وكإجراء، بكتاب رفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد، ليتسنى لوزارة الصحة العامة تتبع الدواء منذ لحظة وصوله الى لبنان حتى صرفه الى المواطن.

واذا لم نتمكن من الذهاب الى هذه الخطوة، يصار الى تحويل الملف الى النيابة العامة المالية ووضع يدها عليه لما له من تداعيات خطرة على صحة المواطن. وزارة الصحة ستتحمل مسؤوليته، ولكن أؤكد اننا لن نكون نحن ابدا الضحية. من الأول الى الآخر، نحن نتحمل المسؤولية، ونتتبع، ونريد في هذه المرحلة بالذات ان تنكشف الأرقام ليظهر مكمن التقصير".

النائب زياد اسود

الى ذلك، كانت للرئيس عون قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية ونيابية. وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية النائب زياد اسود واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الحكومية، كما تطرق البحث الى الاوضاع في منطقة جزين وحاجاتها الانمائية والاقتصادية وأوضاع القضاء.

الوزير السابق وئام وهاب

كذلك، التقى الرئيس عون رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب وعرض معه الوضع الحكومي في ضوء الاتصالات التي حصلت خلال الساعات الماضية. كما تناول البحث مواضيع عامة ومسائل تخص منطقة الشوف والجبل.

برقية تهنئة

الى ذلك تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بارك فيها للرئيس عون وللدولة اللبنانية وللشعب اللبناني" ىالذكرى السنوية لعيد النصر والحرية المجيدة والمقاومة الباسلة التي ادت بفضل تضحيات الشعب اللبناني الابي الى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني".