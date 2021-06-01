الجمهورية : لقاء بري - الحريري : بداية مشجعة

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الجمهورية : قال مطلعون على اجواء لقاء بري الحريري لـ»الجمهورية»: انها بداية مشجعة، واللقاء بين رئيس المجلس والرئيس المكلف ينبغي النظر إليه كلقاء تأسيسي لحلّ يفترض أن يتبلور في مهلة أقصاها نهاية الاسبوع الجاري، ينطلق من ضرورة إجراء مراجعات نقدية من قبل كل الاطراف لكل المرحلة الخلافية السابقة لإطلاق الرئيس بري مبادرته التوفيقية، وتجاوز تداعيات الرسالة الرئاسية ضد الحريري والردّ القاسي من الرئيس المكلف عليها، والاستفادة وأخذ العبر ممّا اعترى تلك المرحلة من إشكالات واشتباكات وطروحات سياسية لم تؤد سوى الى تضييع الوقت وتعميق أزمة البلد.