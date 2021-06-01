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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 1 حزيران 2021

1
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البناء : خفايا وكواليس


كواليس

توقعت مصادر دبلوماسيّة رفيعة في فيينا مشاركة بأعمال المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني أن ما تم تحقيقه كافٍ للقول إن العودة للاتفاق باتت محسومة، لكن روزنامة تنفيذ الالتزامات المتبادلة لا تزال هي العقدة التي تحتاج الى حلها خاصة أن النصوص المتبادلة للعودة باتت جاهزة وتحظى بالموافقة من المعنيين

 

خفايا

قالت مصادر على صلة بالمسار الحكوميّ إن التعقيد الرئيسيّ لا يزال قائماً بطريقة تفكير فريقي التأليف الرئيسيين لجهة خلفية التأثيرات الانتخابية ببعدها الطائفيّ على أوضاعهما في كل من حالات النجاح والفشل في تشكيل الحكومة، وما يظهره مسار التأليف من أرباح وخسائر أكثر مما تحكمهما قضية التأليف بذاتها من مكاسب وتنازلات

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
تباطأت مساعي دولة كبرى «شرقية» في ما خص مساعي التقريب بين الأفرقاء، لأسباب غير واضحة بعد؟


غمز
تتجه بعض «السوبرماركات» الكبرى إلى وقف التعامل بالدفع عبر الـ«بطاقات الالكترونية» المعتمدة، بعدما فرضت عليها المصارف رسوما مرتفعة!


لغز
يتحدث خبراء عقاريون وماليون، عن هبوط في أسعار بيع الشقق على خلفية التبدلات في وضعية الدولار في سوق القطع، لا سيما بعد التحرر من السعر الرسمي المنخفض (1500 - 1514 ليرة لبناية لكل دولار).

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

تبين ان النيابة العامة المالية تسعى خلافاً للأصول لإلزام المتعهدين بتنفيذ أشغال البنى التحتية والأشغال العامة وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار، وبالرغم من اختلال التوازن المالي في تلك العقود مما يشكل مخالفة لنظرية غير المنظور التي كرسها مجلس شورى الدولة ويهدد المواصفات ويؤدي الى افلاس المقاولين.

 

بدأت بعض الاوساط السياسية اشاعة اجواء حول تباين بين المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة حول ملف تشكيل الحكومة لتبرير إجهاض مساعي التشكيل.

 

حذر مستشار رئاسي من ان لبنان سيكون على موعد مع فضيحة مدوية مع بدء تطبيق القانون رقم 186 الصادر في العام 2020 والذي خصص مبلغ /10/ ملايين دولار اميركي من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة لدعم صغار المزارعين من خلال وزارة الزراعة.

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