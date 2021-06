عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 حزيران 2021

A + A -

الأخبار : غزة - دمشق: العودة حتمية

البنك الدولي: لبنان يغرق على يد مصرف لبنان



تشكيلة «شكلية» من 24 وزيراً... لا تؤلّف حكومة: الحريري مستمرّ في تضييع الوقت







الديار : جوجلة للافكار في «عين التينة» ولا نتائج حاسمة: «الانتظار» سيد الموقف

«جس نبض» فرنسي مع الحريري حول دور محوري محتمل لقائد الجيش؟

ذعر في اسرائيل من «السينناريوهات المرعبة» لحزب الله: التلويح بالنووي !



نداء الوطن : "الخطة باء": "حكومة انتخابات" برئاسة تمام سلام

مبادرة بري "سالكة" عند الحريري... وباسيل "بالمرصاد"!

اللواء : الحريري يتجاوب مع إقتراحات برّي.. وباسيل يحصر ببعبدا تسمية الوزراء المسيحيين

العهد يلوّح بخيارات سلبية.. والبنك الدولي يضع لبنان وجيبوتي في الصف الأول لارتفاع الأسعار



النهار : هل تعبر الفرصة الأخيرة "مقتل" الثلث المعطّل؟



البناء : لبنان في مواجهة خطر الفوضى… و«القومي» يُحيّي ذكرى الرشيد: أرادوا باغتياله لبنان المفكّك / برّي يكسر جليد الجمود الحكوميّ: الفرصة الأخيرة بين التقدّم النسبيّ والعقد المستعصية / الحريري يلاقي برّي بنصف تقدّم أسوة بباسيل… والنصفان متقابلان لا يُكمِل أحدُهما الآخر



الجمهورية : عون والحريري أمام "الخيار النهائي"

أيام معدودة لبلوغ تفاهم

the daily star : After Hariri talks, Berri to discuss govt ideas with Aoun



l'orient le jour : Hariri de retour, la machine se remet en marche

Gebran Bassil s’est entretenu en soirée avec Ali Hassan Khalil, Hussein Khalil et Wafic Safa.