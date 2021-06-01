نداء الوطن : تكليف تمام سلام مهمة تشكيل حكومة ؟

A + A -

نداء الوطن : تحدثت أوساط سياسية عن عدم استبعاد خيار اعتذار الحريري نهائياً في حالة وحيدة وهي "الاتفاق على المضي قدماً نحو تشكيل "حكومة انتخابات" إذا استمر التعثر في عملية تشكيل الحكومة الانقاذية"، كاشفةً أنّ الفرنسيين باتوا ينظرون إلى مسألة تأليف حكومة انتقالية تدير عملية الانتخابات التشريعية وتكون مؤلفة من وزراء غير مرشحين للاستحقاق الانتخابي بوصفها "الخطة باء"، وسط "همس" بدأ يدور في بعض الأروقة حول تكليف الرئيس تمام سلام مهمة تشكيل مثل هذه الحكومة، في حال قرر الحريري الاعتذار عن عدم التأليف.