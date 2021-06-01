الديار : «غموض» حكومي!

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الديار : حكوميا، ثمة افكار يجري التداول بها لكن لا يزال الغموض سيد الموقف، بانتظار تبلور الصيغ الجديدة، وقد انتهى اللقاء في عين التينة على قاعدة الاتفاق ان يكون هناك للبحث «صلة» خلال الساعات القليلة الماضية بعدما جرى تقييم عام لمبادرة الرئيس بري الذي اصر على ضرورة الخروج من الدائرة المفرغة سريعا مشيرا الى انه سيسحب يده من هذا الملف اذا لم يتلق اجابات واضحة وصريحة لا تقبل اي تاويل خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى انه لن يزور بعبدا الا اذا تلقى اجوبة مفيدة على اقتراحاته المتعلقة بتسمية الوزيرين المسيحيين وهوية وزيري الداخلية والعدل. ووفقا للمعلومات جرى البحث في عدة صيغ حكومية وكذلك تم طرح اكثر من توزيعة للحقائب على القوى السياسية، وقد استمهل الحريري بري قبل اعطاء الاجوبة.

وكان الحريري قد التقى بري لمدة ساعتين وخرج دون التصريح وقد اشار بيان عين التينة الى ان اللقاء حضره المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. وتم خلاله البحث في الاوضاع العامة وآخرالمستجدات السياسية سيما الموضوع الحكومي. وتخللته مأدبة غداء حيث كان في خلالها نقاش في مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وكانت «الاجواء ايجابية».