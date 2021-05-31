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درغام: من مصلحة التيار تشكيل حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن وإذا لم نتمكن سنذهب للاستقالة من المجلس النيابي

31
MAY
2021
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تساءل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام عبر حديث لتلفزيون الـNBN، عن ما إذا كان الرئيس الحريري سيقدم مقاربة مختلفة لتشكيل الحكومة، آملا من الرئيس الحريري تقديم تشكيلة جديدة، مشيرا الى أن البلد في الهاوية ولا يتحمل أي مماطلة في التشكيل، فالناس تعبت وتريد الحل وتطالب بأبسط مقومات الحياة. 

وأضاف: هناك توافق على تشكيلة من 24 وزيرا والكل يطالب بها، وبالفعل اليد ممدودة للاتفاق على المسائل الخلافية المتعلقة بتشكيل الحكومة، مؤكدا أننا على قناعة عند وجود النية بالتشكيل يمكن تدوير الزوايا وازالة العقد، ولكن الماطلة تطرح تساؤلات مشروعة إن كان الرئيس الحريري يريد فعلا تشكيل حكومة، فمن يعاني إبنه من المرض وهو في العناية لا يتصرف كما يتصرف الرئيس الحريري". 

وتابع: "من مصلحة التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي تشكيل حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن لأن الناس تعبت والأزمة صعبة للغاية، ولا نريد تشكيل حكومة لا يمكنها الانتاج، وعندها سنضطر الى الذهاب للاستقالة من المجلس النيابي، ونعول على حنكة الرئيس نبيه بري وقدرته على تدوير الزوايا".  

ولفت درغام الى "أننا نتعامل بإيجابية مطلقة وما يتم الحديث عنه لجهة الاختصاص لا ينفع بحال عدم وجود قناعة بالخروج من العقلية التي حكمت البلاد كل هذه السنوات  والتي أوصلتنا الى الانهيار، فكل الأحزاب والتيارات لديهم إختصاصيين بما يكفي، المهم النظافة والكفاءة، والقناعة بالعمل، والدليل أن حكومة الرئيس دياب تضم أفضل الاختصاصيين ولم تتمكن من العمل والانتاج". 

وشدد على "أن مسؤولية إعادة بناء الدولة والمؤسسات واعادة كسب ثقة المواطن هي مسؤولية الجميع وعلينا تغيير العقلية لبناء الدولة، لقد كنا نتباهى بأن لبنان سويسرا الشرق، أين أصبحنا اليوم نتيجة الطبقة الحاكمة والسياسات التي حكمت على مدار أعوام". 

وختم درغام أسوأ قانون يطبق بشكل جيد أفضل من أفضل قانون يطبق بشكل سيء .

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