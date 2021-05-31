صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري... وهذا ما جاء فيه

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:

Pfizer: 750

AstraZeneca: 191

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 384 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1183 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10

- حالات وفاة: 0