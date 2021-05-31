شيخ العقل يبرق للرئيس الأسد مهنئاً بإعادة إنتخابه

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أبرق سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب، لسيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد مهنئاً بإعادة إنتخابه رئيساً.

وجاء في نص البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد حفظك الله.

بإعادة إنتخابكم رئيساً لسوريا الشقيقة، نتوجه اليكم بأحر التهاني ولإخواننا السوريين بأطيب التمنيات.

ستبقى سوريا برعايتكم منارةً للحرية والسيادة وسيبقى محور المقاومة صامداً طالما أنتم عماد هذا المحور والقلب النابض للأمتين العربية والاسلامية، ويتّسع قلبكم لكل مَن يخطو على طريق هذا المسار التحرري وستبقى فلسطين دأبكم الدائم مع الجولان المحتل وسنرى تحرير هذه المنطقة على يدكم وبالتعاون مع الجمهورية الاسلامية في إيران وأبطال المقاومة.