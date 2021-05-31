اما تشكيل حكومة واما ان ينكشف من هي الجهة المعطلة فعليا!

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مقدمة نشرة أخبار OTV – الإثنين 31 أيار 2021

مجددا، لبنان ينتظر سعد الحريري، وهو لن يمل الانتظار، حتى يتحقق امر من اثنين: اما تشكيل حكومة، وهذا هو المرتجى… واما ان ينكشف بشكل لا يحتمل الشك من هي الجهة المعطلة فعليا، والمعرقلة عمليا، بعد انقشاع الرماد الذي ذره البعض في العيون منذ سبعة اشهر.

فاذا نجحت مساعي رئيس السلطة التشريعية، وصار السبيل الى حكومة تراعي الميثاق وتطبق الدستور وتلتزم وحدة المعايير وتكون صاحبة مشروع انقاذي واضح مع مهل محددة للتنفيذ سالكا، فكل اللبنانيون رابحون، بتجديد الأمل بإمكان النهوض من الازمة.

اما اذا افشل البعض مساعي الرئيس نبيه بري، وظل طريق التشكيل مزروعا بألغام الاعتبارات الخارجية ومحفوفا بمخاطر المصالح الداخلية، ولو على حساب الناس، فالكل خاسرون، لكن البلاد لن تبقى متروكة، والابواب ستصبح مشرعة على كل الاحتمالات السياسية، لأن الشعب لم يعد قادرا على احتمال، ليس فقط الازمات السياسية المتوالدة، بل النزوات الشخصية التي تبقي الوطن في الاسر، والخلاص قيد الارتهان.

في كل الاحوال، جميع اللبنانيين يأملون خيرا، لكنهم يتحسبون للأسوأ، قياسا على التجارب لا المعطيات، ولذلك يبقى تفاؤلهم حذرا، من الآن وحتى يصير الفول بالمكيول، وفق العبارة الشهيرة التي درج على استخدامها رئيس مجلس النواب.