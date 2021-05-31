اجتماع تنسيقي في مكتب مدير عام الزراعة بين المدراء العامين الزراعة والنقل والاقتصاد والجمارك

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عقد في مكتب مدير عام الزراعة اجتماع تنسيقي بين: مدير عام الزراعة م. لويس لحود، المفتشة العامة الصحية والاجتماعية والزراعية السيدة نضال الراعي، مدير عام الاقتصاد د. محمد ابو حيدر، مدير عام الجمارك بالانابة السيد ريمون خوري، مدير عام النقل البري والبحري السيد احمد تامر،

وقد جرى البحث بالتعاون المشترك بين الادارات المعنية في المرافئ الحدودية فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد لتبسيط الاجراءات وتعزيز الرقابة والنوعية والمواصفات بشأن الصادرات والواردات وتكثيف الجهود لضبط مكامن الخلل، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بين الادارات لمتابعة التوصيات.