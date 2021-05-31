عناوين الصحف ليوم الأثنين 31 أيار 2021

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الأخبار : فشل عملية «المترو»: المقاومة تقلب السحر

مهلة الحريري تنتهي اليوم: إلى الانتخابات؟



لن تشمل العائلات التي يزيد متوسّط دخل الفرد فيها على مليونَي ليرة: «بطاقة التمويل» في دوّامة تحديد المستفيدين







الديار : من مواطن مُنتج الى «متسوّل»... هكذا قضت السياسات الحكومية على المُجتمع اللبناني

عبثاً البحث عن حلول من خارج الماكينة الإقتصادية... الحلّ في الإنتاج وليس الدعم

رافعة الإستدانة تحوّلت الى «لحس المبرد» لتغطية عجز موازنات الحكومات المتعاقبة



نداء الوطن : "أسبوع حسم" حكومي... و"المكتوب العوني يُقرأ من عنوانه"

"سينودوس" لبناني في الفاتيكان: "الصيغة" مهدّدة بالزوال!





البناء : واشنطن تدعم ثنائي بينيت ليبيد لحكومة تجمع اليسار واليمين دون نتنياهو لضمان التهدئة / حراك مصريّ لتثبيت وقف النار… وتصعيد في اليمن يسابق مساعي العودة للتفاوض / بري سيحسم مصير مبادرته في ضوء تجاوب الحريري وباسيل ويحمّل المعرقل المسؤوليّة /



اللواء : حملة شائعات تسبق عودة الحريري وبري: تنازلات أو «الإنفجار الكبير»

نحو إرشاد رسولي جديد لمسيحيي لبنان.. والجيش ينفي الحكومة العسكرية



النهار : بري لـ"النهار": أسبوع حاسم لتأليف الحكومة



الجمهورية : رهان على ثلاثي بري - الراعي جنبلاط

واشنطن تتحضر لفتح الملف اللبناني



the daily star : Decisive week for Cabinet formation efforts

l'orient le jour : Joseph Aoun et la tentation de Baabda