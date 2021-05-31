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أسرار الصحف ليوم الأثنين 31 أيار 2021

31
MAY
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

تحدّث دبلوماسيّون عرب عن تبلغهم معلومات أميركية عن مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في كيان الاحتلال بدون بنيامين نتنياهو تستطيع تنفيذ المطالب الأميركية بوقف نشاط المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين، خصوصاً في القدس والأراضي المحتلة عام 48 منعاً لتصعيد تخشى واشنطن أن ينتهي بحرب إقليميّة.


خفايا

لفت انتباه دبلوماسي غربي في بيروت قيام قنوات الجزيرة والعربية والحدث بالنقل المباشر لكلمة الرئيس السوري بعد الانتخابات الرئاسية رغم مواصلتها سياسة خلافيّة للدولة السورية، لكنها المرة الأولى منذ سنوات التي تنقل فيها هذه القنوات كلمة الرئيس السوري مباشرة على الهواء.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

بعد انتهاء تكليف باسم القيسي برئاسة لجنة ادارة مرفأ بيروت وعدم التجديد له، يدور الصراع بين أكثر من طرف على تعيين بديل له، مما أدى الى تعطيل عمل اللجنة ويهدد بتعطل المرفق العام بسبب الشغور.

 

تبين ان إحدى مديريات وزارة المالية، وفي اطار الوصاية المالية على المستشفيات الحكومية، قامت بتعطيل كافة المعاملات العائدة لبعضها، مما سيتسبب بأزمة مالية لدى المستشفيات الحكومية الكبرى ويهدد تسديد الرواتب والملحقات للمستخدمين، ومن ثم يعطل المرافق الصحية.

 

رأى مراقبون ان مضمون مقابلة النائب طوني فرنجية على "ام تي في" شكّل برنامج ترشيح والده للانتخابات الرئاسية.

 

 

 

اللواء : أسرار

لغز
سجلت الحركة التجارية تقدماً ملحوظاً مع ازدياد عدد اللبنانيين القادمين لتمضية عطلة الصيف في لبنان، واستخدامهم «الفريش دولار» في تأمين مشترياتهم وفي تسديد فواتير المطاعم!


غمز
يهدد استمرار توقيف المحامي رامي عليق بتفجير خلاف بين مرجعية قضائية ونقابة المحامين بعد الموقف الحاد الذي اتخذه نقيب المحامين من هذه المسألة!


همس
تولى رئيس حكومة سابق نقل موقف رؤساء الحكومات السابقين من الطروحات الأخيرة المتداولة لإخراج مشروع الحكومة العتيدة من عنق الخلافات المستحكمة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف!

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