نداء الوطن : مبادرة بري تدخل اليوم "أسبوع الحسم"

A + A -

نداء الوطن : حكومياً، تدخل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم "أسبوع الحسم" لكشف حقيقة التوجهات والنوايا، وتعوّل مصادر نيابية في هذا السياق على "حنكة بري والزخم الذي استمدّه من الأمين العام لـ"ح-زب الله" السيد ح-سن ن-صرالله في سبيل تذليل العقبات وتقريب المسافات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، معتبرةً أنّ الساعات والأيام القليلة المقبلة ستكون "مفصلية" لا سيما في ضوء ما ستخلص إليه المشاورات التي يعتزم بري إجراءها "وجهاً لوجه"، مع كل من عون والحريري "فإما ينجح في التأسيس لأرضية حكومية مشتركة بينهما، أو أنّ أرض التأليف ستنهار تحت أقدام الجميع".