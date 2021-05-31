الأنباء الكويتية : إعتذار الحريري وارد

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الأنباء الكويتية : الماراثون الحكومي الأكثر إلحاحا لم ينطلق بعد، والمؤمل ان تطلق صفارته من «عين التينة» مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تنكب هذه المهمة الصعبة والشاقة.

مبادرة بري قد تكون الأخيرة كما يقول السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في ح-زب الله.

من هنا، فإن كل ما يتعلق بتشكيل الحكومة، هو في دائرة الترقب والتقدير، ولا شيء محسوما، بغض النظر عن انتقال الرئيس المكلف سعد الحريري من الإمارات، الى بيروت عبر باريس خلال 24 ساعة، بحسب نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش ...

لا شك ان عودة الحريري ستسرع في حسم الأمور، فبموازاة التأليف، الاعتذار وارد، وان كان بالنسبة لسعد الحريري أبغض الحلال، في ضوء ما يتبدى من معارضة خارجية ضمنية له، مقابل التأكيد الروسي -الفرنسي والمصري الظاهر،