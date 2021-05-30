مستشفى الحريري: 13 حالة حرجة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 13 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 221.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1178.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13.

- حالات وفاة: 0.



وذكر المستشفى بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخله "بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182".