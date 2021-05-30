عراجي : حل موقت لأزمة الدواء بدءًا من الاثنين

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اوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر المدى ان ازمة الدواء ستشهد حلحلة ابتداءً من مطلع الاسبوع، وذلك بعد التوصل الى حلٍ بين حاكم مصرف لبنان والمستوردين.
واعتبر عراجي ان هذا الحل موقت والا حل نهائيا الا بعد وقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
واشار عراجي الى ان اتفاقًا حصل بين المصنع ولبنان بان يدفع للشركات مبلغ 180 مليار دولار بدلا للبضائع الموجودة في المستودعات لان الدواء متوافر والخلاف كان ان هذا الدواء استورد قبل صدور القرار الاخير لمصرف لبنان.
وبالتالي يفترض ان تتأمن في الاسواق الادوية المقطوعة بدءًا من الاثنين.