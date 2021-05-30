عراجي : حل موقت لأزمة الدواء بدءًا من الاثنين

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اوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر المدى ان ازمة الدواء ستشهد حلحلة ابتداءً من مطلع الاسبوع، وذلك بعد التوصل الى حلٍ بين حاكم مصرف لبنان والمستوردين.

واعتبر عراجي ان هذا الحل موقت والا حل نهائيا الا بعد وقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية.