القاضية عون : هناك ملف يتطلب ستة أشهر عمل اقله نحاول إنهاءه باسابيع

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غردت القاضية غادة عون على حسابها على توتير :

استاذ جان عزيز الاعلامي الناجح والمتالق دائما. بشكر شهادتك فيي واقدرها كثيرا وافتخر بها .لكن لا بد من توضيح ما يلي :صدقني انه عندما كنت اداهم مكاتب مكتف بعد ست مرات من الممانعة من قبل الشركة ما كنت عم اعرف مطلقا شو عم يصير لا على الحدود ولا في اي مكان اخر.

مع التوضيح بان كل ما يصدر في الاعلام هو فقط من نسج خيال البعض.هناك ملف يعمل عليه بجدية وسرية هو يتطلب ستة أشهر عمل اقله؛ نحاول إنهاءه باسابيع.الملف ضخم مهم المعلومات فيه دسمة ومتشعبة.رجاء لننتظر قليلا وكل شيء سيظهر للعلن انشالله