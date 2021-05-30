هل يشهد لبنان ارتفاع بدرحات الحرارة؟

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يسيطر طقس ربيعي اعتيادي على لبنان اليوم وغدا مع استقرار بدرجات الحرارة لتعود وترتفع غدا الاثنين لتصبح حارة نهارا وفوق المعدلات.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح غربية ضعيفة تعتدل احيانا

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين: طقس ربيعي حار نهارا مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣١ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة.