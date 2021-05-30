ما هي آخر مستجدات العلاقة بين آل الحريري والسعودية

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كشف الإعلامي حسان الحسن في تغريدة أن الشيخ محمد بن زايد أبلغ الرئيس سعد الحريري،" أن أبواب الأمير محمد بن سلمان، لاتزال موصودةً أمام الثاني، ولا أفق لأي لقاءٍ محتملٍ بين الأخيريّن" .

وأضاف " كذلك طلبت النائبة بيهة الحريري موعداً مع ولي عهد المملكة منذ أيام، فكان الرد السعودي، دعوة كرامي الى مائدة سفيرها في بيروت."

وفي الملف الحكومي قال: "يتم التداول في أروقة بعض الدول الإقليمية المؤثرة في الأوضاع السياسية اللبنانية، بثلاثة أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة المرتقبة، وفقاً للأولوية الآتية : فيصل كرامي – صلاح سلام – نجيب ميقاتي."