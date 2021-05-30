هل يمكن أخذ لقاح ثان بعد تلّقي الجرعة الاولى ؟.. هذا ما كشفه البزري

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قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح المضاد لكورونا الدكتور عبد الرحمن البزري للديار أن اللجنة تطبق كامل بروتوكولات التلقيح نسبةً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وكشف عن وصول ما يزيد عن 150 الف جرعة من لقاح فايزر اليوم الى بيروت عن طريق الامارات، وان الكميات اللاحقة التي ستصل اسبوعياً الى لبنان سوف تكون موازية من حيث العدد.

وعن امكانية اخذ لقاح من نوع ثانٍ بعد الجرعة الأولى، قال البزري أن الأمر مسموح في حال قدم المتلقي تقريرا طبيا يؤكد فيه تعرضه لعوارض قوية جراء الجرعة الأولى، أما عن النساء الحوامل فسيتلقين لقاح فايزر.

أما عن مستوى الاقفال والتعبئة العامة، فاكد البزري اننا قادمون قريباً على المرحلة رقم واحد، اي على سبيل المثال يسمح في الاعراس ان تكون نسبة التواجد 70%.