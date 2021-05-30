الديار : كل المؤشرات لا توحي باي تبدل في موقف بن سلمان من الحريري .. لذا قد يعتذر

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الديار : في المعلومات، ان الرئيس المكلف الحريري قد يعتذر عن التكليف في حال فشلت جهود بري ، وقد يقدم على استقالة نوابه من المجلس النيابي بالتنسيق مع الدكتور سمير جعجع ...

والحريري يعلم أن قرار تشكيل الحكومة ليس بيده؟ وهو غير قادر على التشكيل اذا لم يسقط «الفيتو» السعودي عنه مهما حاول اخذ الأمور إلى منحى اخر مع العهد، لان كل المؤشرات لا توحي باي تبدل او ليونة في موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الحريري رغم كل جهود الرئيس المصري السيسي التي لم تصل الى نتيجة، وهذا ما دفع الحريري إلى نقل مكان إقامة عائلته من الرياض الى الإمارات بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات، وحتى ذلك التاريخ، كيف سيؤلف الحريري الحكومة.