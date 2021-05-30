مستشفى الحريري: 19 إصابة و12 حالة حرجة ولا وفيات

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- أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:



- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 0

AstraZeneca: 235



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 247 فحص



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1178 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 12



- حالات وفاة: 0



إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 - رقم الواتساب 70056182".



