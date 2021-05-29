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رابطة اساتذة التعليم الثانوي تطالب بإنهاء العام الدراسي في 30 حزيران

29
MAY
2021
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عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان اجتماعا عبر تطبيق "Zoom" ناقشت خلاله التحرك الأخير الذي نفذ مع الاتحاد العمالي العام في المناطق، وسبل "التحرك القادم نتيجة التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي أصبحت منهارة كليا".

وجاء في بيان صادر عن الهيئة أنها بحثت "الظروف التي رافقت أمور العودة للتعليم المدمج ونوهت بالجهود التي بذلت من قبل الهيئتين الإدارية والتعليمية في ثانويات لبنان وتقدمت من الجميع بتحية تقدير واحترام" وجددت "مطلبها انهاء العام الدراسي بمهلة أقصاها آخر شهر حزيران". وطالبت "وزارة التربية اصدار تعميم يحدد الامتحانات النهائية أقصاها ب 15 حزيران، فأوضاع الأساتذة والطلاب الاقتصادية لا تحتمل تمديد العام أكثر نتيجة ارتفاع كلفة وسائل النقل التي أصبحت عبئا يرهق كاهل الأهل والأساتذة على حد سواء".

وأضاف البيان أن الهيئة الادارية للرابطة عرضت "موضوع الزملاء الأساتذة المستعان بهم، وناشدت المعنيين بالافراج عن مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى إصدار قرار يسمح بالمناقلات للأساتذة المعينين بموجب المرسوم."

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