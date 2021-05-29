توضيح عن فقدان شاب يمارس رياضة الطيران الشراعي في فتقا

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صدر عن مركز الدفاع المدني في جونية البيان الآتي: "بعد نشر خبر سقوط شاب خلال ممارسته هواية الطيران الشراعي فوق أحراج فتقا كسروان، يهمّنا أن نوضح ما يلي : تلقّت عناصر من وحدة الإنقاذ بالحبال في مركز جونية الإقليمي في الدفاع المدني بلاغًا من امرأة مسنّة بعد ظهر اليوم يفيد بأنّها شاهدت شاباً يسقط في أحراج منطقة فتقا أثناء ممارسته هواية الطيران الشراعي.

وعلى الفور، قامت عناصر الدفاع المدني بالاتصال بالشركة المسؤولة عن الطيران الشراعي في غوسطا والتي بدورها أبلغتها بأنّ ما من أحد مارس هذه الرياضة اليوم أو انطلق من مركزها بسبب الرياح القوية.

ومع ذلك، قامت عناصر وحدة الإنقاذ بالحبال بواجبها وأجرت مسحاً شاملاً للمنطقة بناءً على الاتصال الذي وردها. ولكن، يهمّنا أن نوضح بأنّ لا أحد مارس هواية الطيران الشراعي اليوم وربما يكون قد تهيّأ للمرأة المسنة أنّها قد رأت أحدًا ما يسقط.

وان خبر سقوط شاب عارٍ من الصحة بتاتاًً".